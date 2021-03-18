Известная украинская певица Санта Димопулос, участница "Танців з зірками", посетила светское мероприятие в стильном образе

Популярная ранее исполнительница сейчас поражает своей красотой и кадрами из семейных будней, которыми делится в Инстаграм. Так, звезда с легкостью рассказывает о том, как ухаживать за собой, как поддерживать красоту и как всегда быть в центре важных для вас самих событий. В этот раз Санта посетила благотворительный литературный вечер.

Во время мероприятия Даша Астафьева, Санта Димопулос и другие светские герои читали отрывки из разных произведений. Присоединились к чтениям также Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк, Валерия Гузема, Тимур и Инна Мирошниченко, Алексей Суханов и Олег Панюта и другие артисты.

Как оказалось, звезды решили поддержать инициативу по поддержке приюта для животных. Чтения Санта посетила в довольно скромном, но аккуратном образе – в черном гольфе и брюках Димопулос выглядела очень сдержанно, а минимум макияжа сделали ее более строгой на вид.

Также Санта поделилась чувственным кадром из раннего отдыха.

"Мне очень хотелось отдохнуть от соц.сетей и я немного снизила свою активность здесь. Думая об этом своем шаге, я обнаружила еще одну причину, по которой мне захотелось паузы: слишком много стараний быть идеальными. Я листаю профили своих друзей, знакомых, подписчиков и вижу там лишь те стороны жизни, которые мы хотим показывать. И они идеальны. Мы все здесь как будто создаем идеальный мир и заставляем себя в него поверить", - написала звезда под фото.

"Вкус заката или рассвета?)))", "Но на фото вы опять идеальна)", "Золотые слова", "Обалденная", "Истина, живая красота", "Шикарное платье", "Богиня", "Я очень люблю живые фото! Реальные, без фотошопа... Инстаграм это конечно картинка, но и она должна быть с душой", - ответили поклонники.

Напомним, Санта Димопулос в коротком топе показала, чему научилась на "Танцях з зірками"

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