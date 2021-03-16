Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе, радуючи виглядом

На фото Гюль здалася в синьому бікіні, яке частково складалося з ниточок, які обтягували пишні форми зірки. Бахарі вигнулася, блищаючи розкішним бюстом і сідницями, а волосся вирішила залишити розпущеним. Дівчина потягнула за ниточки бікіні, додаючи спеки кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Рай на землі", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "Королева Майамі", " Нічого собі супер така красива фігура, губи, очі. Ідеальна фігура така красива", "Привіт, чудова Жінка"," Хіба це не правда", " так чудово жарко в синьому !!", "Абсолютно чудово", "які краси, матуся", "Така неймовірно красива і спокуслива кохана", "Абсолютно приголомшливо завжди", "принцеса - троянда".

Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі продемонструвала округлі форми.

Цього разу модель постала в костюмі, завдяки якому оголилися спокусливі деталі.

Модель ледве втримала пишні форми в крихітному топіку, який спав з її плечей. Відверте декольте притягувало погляд, адже з нього виставився пишний бюст стегон.

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