Відома українська співачка Санта Дімопулос, учасниця "Танців з зірками", показала себе і розповіла про відпочинок

На фото Санта здалася в легкій прозорій білій сукні. Дівчина стояла біля моря, хвалячись своєю красою в останніх променях на тлі мегаполісу. Дімопулос закрила очі від задоволення, а волосся майоріло на вітрі, як і сам білий наряд, який трохи підвівся. Образ зірка доповнила маленьким ременем на талії, підкресливши її. Про етомм пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені дуже хотілося відпочити від соц.і я трохи знизила свою активність тут.

Думаючи про цей свій крок, я виявила ще одну причину, по якій мені захотілося паузи: занадто багато старань бути ідеальними.

Я гортаю профілі своїх друзів, знайомих, передплатників і бачу там лише ті сторони життя, які ми хочемо показувати. І вони ідеальні.

Ми всі тут ніби створюємо ідеальний світ і змушуємо себе в нього повірити", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Смак заходу або світанку?))) ", "Але на фото ви знову ідеальна)", "золоті слова", "очманіла", "істина", "шикарне плаття", "Богиня", "я дуже люблю живі фото! Реальні, без фотошопу... Instagram це звичайно картинка, але і вона повинна бути з душею".

Ми писали, що Санта Дімопулос продемонструвала шикарні форми в червоному купальнику.

Таким пружним тілом-гріх не похвалитися. Цього разу артистка вирішила показати, як виглядає в купальнику. Санта розмістила знімок, зроблений на березі. Вона лягла на найчистіший пісок, в цей час її накрила легка хвиля.

Нагадаємо, Санта Дімопулос в короткому топі показала, чому навчилася на " Танцях з зірками"

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