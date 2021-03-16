Известная украинская певица Санта Димопулос, участница "Танців з зірками", показала себя и рассказала об отдыхе

На фото Санта показалась в легком прозрачном белом платье. Девушка стояла у моря, хвастаясь своей красотой в последних лучах на фоне мегаполиса. Димопулос закрыла глаза от удовольствия, а волосы развевались на ветру, как и сам белый наряд, который немного приподнялся. Образ звезда дополнила маленьким ремнем на талии, подчеркнув ее. Об этомм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне очень хотелось отдохнуть от соц.сетей и я немного снизила свою активность здесь.

Думая об этом своем шаге, я обнаружила еще одну причину, по которой мне захотелось паузы: слишком много стараний быть идеальными.

Я листаю профили своих друзей, знакомых, подписчиков и вижу там лишь те стороны жизни, которые мы хотим показывать. И они идеальны.

Мы все здесь как будто создаем идеальный мир и заставляем себя в него поверить", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вкус заката или рассвета?)))", "Но на фото вы опять идеальна)", "Золотые слова", "Обалденная", "Истина", "Шикарное платье", "Богиня", "Я очень люблю живые фото! Реальные, без фотошопа... Инстаграм это конечно картинка, но и она должна быть с душой".

Мы писали, что Санта Димопулос продемонстрировала шикарные формы в красном купальнике.

Таким упругим телом - грех не похвастаться. В этот раз артистка решила показать, как выглядит в купальнике. Санта разместила снимок, сделанный на берегу. Она легла на чистейший песок, в это время ее накрыла легкая волна.

Напомним, Санта Димопулос в коротком топе показала, чему научилась на "Танцях з зірками"

А еще Politeka сообщала, что Димопулос из "Танців з зірками" показала идеальный животик на зависть всем девушкам

Также Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" восхитила результатами тренировок в спортзале



