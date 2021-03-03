Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, з'явилася в незвичній білизні
Зірка вражає формами, які зробила завдяки пластичним операціям, повідомляє Politeka.net.
Зараз на сторінку красуні в Instagram підписано 1,5 мільйона осіб, яких вона регулярно балує сміливими фото.
Цього разу Омович постала в крихітній білизні зі смужок тканини. Лише яскраві метелики хоч якось прикривали найпікантніші деталі. Тіло моделі здавалося якимось ляльковим, як і обличчя.
Відзначимо, зараз Олена ходить з довгим білим волоссям немов Барбі.
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Красуня витягла язик і подивилася в камеру.
За годину пост зібрав понад 18 тисяч лайків і багато коментарів.
"Розбив телефон, настільки ти мені сподобалася 😂", " бачив таку на Аліекспресс)", "я думаю що такі фото - це рудимент для інста"," Метелики зайві!😍😍", "🔥🔥🔥🔥🔥Гаряча дівчина ❤️🔥", "Весна прийшла", " найкрасивіший і гарячий метелик😍 🔥 🔥❤️","богиня😻"," Фантастична", "Вау, сексі", " виглядає гаряче 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 красиво ❤️❤️❤️❤️", "Сексуальна, вау😎 🔥", "шикарна білизна", "ось це метелик😍 👍", " давай назад в брюнетку, це як би не твоє, вибач🙌", "побільше б таких людей як ти, і світ став би краще", "Оленка, одне з кращих фото За останній час!😍 ", "Киця🔥 🔥 🔥", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Олена Омович у вбранні з еко-шкіри підкреслила свої форми улюбленим способом і змогла вигідно акцентувати увагу на стрункій фігурі.
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