Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, появилась в необычном белье

Звезда впечатляет формами, которые сделала благодаря пластическим операциям, сообщает Politeka.net.

Сейчас на страницу красотки в Инстаграм подписан 1,5 миллиона человек, которых она регулярно балует смелыми фото.

В этот раз Омович предстала в крохотном белье из полосочек ткани. Лишь яркие бабочки хоть как-то прикрывали самые пикантные детали. Тело модели казалось каким-то кукольным, как и лицо.

Отметим, сейчас Алена ходит с длинными белыми волосами словно Барби.

Красотка вытащила язык и посмотрела в камеру.

За час пост собрал более 18 тысяч лайков и много комментариев.

"Разбил телефон, настолько ты мне понравилась 😂", "Видел такую на алиэкспресс)", "Я думаю что такие фото- это рудимент для инста", "Бабочки лишние!😍😍", "🔥🔥🔥🔥🔥горячая девушка ❤️🔥", "Весна пришла", "Самая красивая и горячая бабочка 😍🔥🔥❤️", "Богиня😻","Фантастичная", "Вау, секси", "Выглядит горячо 🔥🔥🔥🔥🔥 красиво ❤️❤️❤️❤️", "Сексуальная, вау 😎🔥", "Шикарное белье", "Вот это бабочка😍👍", "Давай обратно в брюнетку , это как бы не твое , извини 🙌", "Побольше бы таких людей как ты, и мир стал бы лучше", "Аленка, одно из лучших фото за последнее время!😍", "Киса🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович в наряде из эко-кожи подчеркнула свои формы излюбленным способом и смогла выгодно акцентировать внимание на стройной фигуре.

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