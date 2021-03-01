Українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова прикувала до себе захоплені погляди

Як передає Politeka.net, володарка 15-го розміру бюста опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, представши в сліпучому образі.

Так, Міла позувала на прем'єрному концерті "Дизель Шоу", сидячи в залі у рядах. Дівчина була в обтягуючій кофтині молочного відтінку, її пишна краса вмістилася ідеально. На обличчі блондинки виблискувала захисна маска.

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Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши інстадиву компліментами. Повз уважних фанатів не вислизнув пікантний момент: жінка, що сиділа ззаду Міли, пильно спостерігала за дівчиною. Багатьом здалося, що та з деякою заздрістю дивилася на Кузнєцову.

"Ваууууу яка велика скриня 😍"

"Супер просто богиня 🔥"

"Вау ти просто шикарна😍 😍 дуже класне відео 🔥 🔥"

"Мила дівчина... класне декольте😍"

"Вау а ти як завжди на стилі 🔥 Так тримати й далі ❤️"

"Обличчя панянки за твоєю спиною! 🤣"

"Якби у заздрості було обличчя, воно ззаду на тлі😂"

"Мені подобається погляд жінки на задньому фоні) з такою усмішкою)))"

"Ха. Бабка ззаду. Цей погляд заздрості..."

Раніше ми розповідали, що Міла здивувала кумедною витівкою, повторивши сцену з близнючками з культового фільму Стенлі Кубрика "Сяйво".

"Тут близнючки інші, ну, ви зрозуміли", - зазначила з сарказмом модель. На кадрах Кузнєцова з'явилася в червоній сукні з бездонним декольте.

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