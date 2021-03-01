Українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова прикувала до себе захоплені погляди
Як передає Politeka.net, володарка 15-го розміру бюста опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, представши в сліпучому образі.
Так, Міла позувала на прем'єрному концерті "Дизель Шоу", сидячи в залі у рядах. Дівчина була в обтягуючій кофтині молочного відтінку, її пишна краса вмістилася ідеально. На обличчі блондинки виблискувала захисна маска.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши інстадиву компліментами. Повз уважних фанатів не вислизнув пікантний момент: жінка, що сиділа ззаду Міли, пильно спостерігала за дівчиною. Багатьом здалося, що та з деякою заздрістю дивилася на Кузнєцову.
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"Ваууууу яка велика скриня 😍"
"Супер просто богиня 🔥"
"Вау ти просто шикарна😍 😍 дуже класне відео 🔥 🔥"
"Мила дівчина... класне декольте😍"
"Вау а ти як завжди на стилі 🔥 Так тримати й далі ❤️"
"Обличчя панянки за твоєю спиною! 🤣"
"Якби у заздрості було обличчя, воно ззаду на тлі😂"
"Мені подобається погляд жінки на задньому фоні) з такою усмішкою)))"
"Ха. Бабка ззаду. Цей погляд заздрості..."
Раніше ми розповідали, що Міла здивувала кумедною витівкою, повторивши сцену з близнючками з культового фільму Стенлі Кубрика "Сяйво".
"Тут близнючки інші, ну, ви зрозуміли", - зазначила з сарказмом модель. На кадрах Кузнєцова з'явилася в червоній сукні з бездонним декольте.
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