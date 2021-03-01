Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, в простій піжамі показала себе справжню

Кілька днів тому дівчина приголомшила зміною зачіски: з шатенки з волоссям середньої довжини вона перетворилася в біляву Рапунцель з кучерявими локонами. Сама Олена не стала розповідати, чи надовго з нею новий образ, проте вже в нових відео з'явилася в старому образі.

Так як дівчина вважає за краще показувати стильні образи, вона не розкриває секретів перетворень в принципі, але любить рекламувати різні бренди, причому нерідко позуючи при цьому в природному і простому вигляді. Зокрема, мова про останні Сторі Омович.

Альона позувала в нюдовом ліфі на тонких бретельках і одягла короткі шортики з принтом червоних сердечок. Примітно, що своє волосся зірка просто зав'язала, а на обличчя не стала наносити макіяж. І навіть так її зовнішність залишилася дуже виразною, що можна було відразу відзначити у відео Олени.

До цього Олена показала, як позувала біля ліжка, хвалячись розкішною фігурою, якій можна позаздрити.

"Зламала систему і зробила фото не стоячи на носочках", - написала зірка під кадром.

"Дуже красива фігура"," ви чудово виглядаєте"," смачна і супер спокуслива красуня"," Покажи своє тіло", " схоже на апельсинове дерево. сексуальне", " Олена дуже красиво в такій природній позі ! Фігура шикарна", "Пам'ятай, Я дитя Бога", "а я то думаю, що не так", "блін, ось це фото вогонь", "ось це фото саме нормальне".

Нагадавши, Українська Кардашьян в Леопарді заманила образом Східної принцеси

А еше Politeka писала, що українська Кардашьян в бікіні зі смужок показала себе справжню без фільтрів

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян у непристойному ТОПі замість ліфчика не змогла прикрити бюст