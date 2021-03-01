Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, в простой пижаме показала себя настоящую

Несколько дней назад девушка огорошила сменой прически: из шатенки с волосами средней длинны она превратилась в белокурую Рапунцель с вьющимися локонами. Сама Алена не стала рассказывать, надолго ли с ней новый образ, тем не менее уже в новых видео появилась в старом образе.

Так как девушка предпочитает показывать стильные образы, она не раскрывает секретов преображений в принципе, но любит рекламировать различные бренды, причем нередко позируя при этом в естественном и простом виде. В частности, речь о последних Стори Омович.

Алена позировала в нюдовом лифе на тонких бретельках и надела короткие шортики с принтом красных сердечек. Примечательно, что свои волосы звезда просто завязала, а на лицо не стала наносить макияж. И даже так ее внешность осталась очень выразительной, что можно было сразу отметить в видео Алены.

До этого Алена показала, как позировала у кровати, хвастаясь роскошной фигурой, которой можно позавидовать.

"Сломала систему и сделала фото не стоя на носочках", - написала звезда под кадром.

"Очень красивая фигура", "Вы чудесно выглядите, много горячего", "Вкусная и супер соблазительная красотка", "Покажи свое тело", "Похоже на апельсиновое дерево. сексуальное", "Алёна очень красиво в такой естественной позе ! Фигура шикарная", "Помни, я дитя Бога", "А я то думаю, что не так", "Блин, вот это фото огонь", "Вот это фото самое нормальное".

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