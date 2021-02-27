Відома модель Ана Чері показала, як виглядають її сни

На фото Ана здалася в прозорій сукні з малюнками квітів. Зірка не стала надягати білизну, розвернувшись спиною, щоб приховати від камери бюст. А сідниці прикривали малюнки квітів, які не дозволили показати найпікантніше. Але це не завадило стати знімку дуже зачаровуючим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось як виглядають мої сни, завжди яскраві, і я можу згадати їх, коли прокидаюся ,ви пам'ятаєте свої??",- написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", "Правда красива", "Я не згадую свої сни, коли сплю, але один завжди поруч зі мною, коли я прокидаюся", "Ця фотографія зробила мій день", "Красивий ангел", "Вау, така красива щаслива п'ятниця", "елегантна королева, боже, така неймовірно красива", "бажаю прекрасних вихідних".

Ми писали, що знаменита фітнес-модель Ана Чері вразила накачаним тілом в обтягуючому вбранні.

Так, модель приміряла чорні легінси і зручний спортивний топ на блискавці. Модель кокетливо розстебнула наряд, подражнивши фанатів своїм значним декольте.

На одному зі знімків Чері присіла навпочіпки, спокусливо вигнувши спину і прикривши очі.

Нагадаємо, Ана Чері прикувала погляд до своїх "бутонів" в розпусному платтячку

А ще Politeka писала, що Незрівнянна Ана Чері пограла соковитими обсягами в мереживному ліфчику

Також Politeka повідомляла, що Жарка Ана Чері подражнила розстебнутою блискавкою на тісному топіку



