Відома модель Ана Чері показала, як виглядають її сни
На фото Ана здалася в прозорій сукні з малюнками квітів. Зірка не стала надягати білизну, розвернувшись спиною, щоб приховати від камери бюст. А сідниці прикривали малюнки квітів, які не дозволили показати найпікантніше. Але це не завадило стати знімку дуже зачаровуючим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ось як виглядають мої сни, завжди яскраві, і я можу згадати їх, коли прокидаюся ,ви пам'ятаєте свої??",- написала красуня під фото.
Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився на "Лізі сміху", Єфросиніна аж почервоніла: кадри облетіли мережу
Зірку "Кварталу" побили до невпізнання в Москві, за гематомами не видно обличчя: перші подробиці
Юрія Горбунова і Осадчу при дитині обклали матом у Львові: "Та пішов ти…"
Горе у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила доньку: "Коли вийшла до глядачів..."
"Чудова", "Правда красива", "Я не згадую свої сни, коли сплю, але один завжди поруч зі мною, коли я прокидаюся", "Ця фотографія зробила мій день", "Красивий ангел", "Вау, така красива щаслива п'ятниця", "елегантна королева, боже, така неймовірно красива", "бажаю прекрасних вихідних".
Ми писали, що знаменита фітнес-модель Ана Чері вразила накачаним тілом в обтягуючому вбранні.
Так, модель приміряла чорні легінси і зручний спортивний топ на блискавці. Модель кокетливо розстебнула наряд, подражнивши фанатів своїм значним декольте.
На одному зі знімків Чері присіла навпочіпки, спокусливо вигнувши спину і прикривши очі.
Нагадаємо, Ана Чері прикувала погляд до своїх "бутонів" в розпусному платтячку
А ще Politeka писала, що Незрівнянна Ана Чері пограла соковитими обсягами в мереживному ліфчику
Також Politeka повідомляла, що Жарка Ана Чері подражнила розстебнутою блискавкою на тісному топіку