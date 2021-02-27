Известная модель Ана Чери показала, как выглядят ее сны

На фото Ана показалась в прозрачном платье с рисунками цветов. Звезда не стала надевать белье, развернувшись спиной, чтобы скрыть от камеры бюст. А ягодицы прикрывали рисунки цветов, которые не позволили показать самое пикантное. Но это не помешало стать снимку очень завораживающим и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот как выглядят мои сны, всегда яркие, и я могу вспомнить их, когда просыпаюсь, вы помните свои ??", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Правда красивая", "Я не вспоминаю свои сны, когда сплю, но один всегда рядом со мной, когда я просыпаюсь", "Эта фотография сделала мой день", "Красивый ангел", "Вау, такая красивая счастливая пятница", "Элегантная королева, боже, такая невероятно красивая", "Желаю прекрасных выходных".

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Так, модель примерила черные леггинсы и удобный спортивный топ на молнии. Модель кокетливо расстегнула наряд, подразнив фанатов своим внушительным декольте.

На одном из снимков Чери присела на корточки, соблазнительно выгнув спину и прикрыв глаза.

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