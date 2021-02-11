Модель сверкнула всем, что вызывает интерес

Известная американская фитнес-модель Ана Чери вывалила свой бюст без стеснения

Модель будоражит фантазии фанатов своими смелыми образами, пишет Politeka.net. Красотка делает различные посты в Инстаграм, подогревая интерес к своей персоне.

В этот раз модель показала большие формы в белом кружевном лифчике. Грудь едва ли не выпрыгивала из белья, а кокетка для большей эффектности немного сжала ее руками.

Бюст соблазнял своим и видом, притягивая взгляд.

Стоит отметить, что красотка также была в серой кофте, которую распахнула специально для такого пикантного фото.

Модель сделала неаккуратный хвост из волнистых волос, а несколько прядей выпали, немного прикрыв лица.

Примечательно, что соблазнительница была без макияжа. Она улыбалась, глядя в камеру, и прижав руку к щеке.

"Отдыхала весь день во время этой погоды. Поговори со мной", - написала модель.

Снимок был опубликован в сторис, поэтому не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно красотка получила массу сообщений в директ.

Ранее мы писали, что Ана Чери родилась 16 мая 1986.

Прежде чем стать звездой соцсетей, модель заработала несколько титулов фитнес-бикини в федерации NPC и успела побывать на страницах журнала Muscle and Fitness.

Ана ведет уроки фитнеса, вдохновляя многих заняться спортом. Красотка публикует результаты своих тренировок, хвастаясь шикарной фигурой.

Отметим звезда занимается выпуском собственной линии одежды, а также она открыла спортзал Be More Athletics.

Напомним, Ана Чери потрясла упругими ягодицами, с трудом втиснувшись в лосины.

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Ана Чери еле удержала упругих "подружек", расстегнув то.

Также Politeka сообщала, что Ана Чери покрутила "кокосами" в пикантных лосинах со стяжками.