Известная американская фитнес-модель Ана Чери нарядилась в прозрачное платье принтом из бутонов
Шикарная фигура соблазнительницы вызывает самое настоящее восхищение, пишет Politeka.net.
Звезда заработала несколько титулов фитнес-бикини в федерации NPC и успела побывать на страницах журнала Muscle and Fitness. И это неудивительно, ведь ее подкаченные формы просто прекрасны.
Модель активно ведет свой аккаунт в Инстаграм. Сейчас на ее страницу подписаны 12,6 миллиона пользователей сети.
Звезда каждый день старается поиграть с фантазиями своих поклонников. В этот раз модель показала формы в прозрачном платье.
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Модель потрясла своими шикарными формами на видео. Под платье Ана надела лифчик телесного цвета и крохотные трусики. Красотка заворожила совершенствами с разных ракурсов.
Пышная грудь, тонкая талия и шикарные ягодицы приковывали к себе взгляд. Также на кадрах Модель задирала ножку и играла волосами.
"Будь моей валентинкой! 🤎 Увидимся в моих личных сообщениях! Так много 🔥🤪 контента о Купидоне, ждущего, чтобы поделиться с вами 🤗", - написала Чери.
За 15 часов пост собрал почти 200 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети писали, что не могут дождаться подарка в честь праздника от своего кумира.
Стоит отметить, своей красотой Ана Чери обязана не только упорным тренировкам, но и родителям, ведь в ней смешались американская, мексиканская и кавказская кровь.
Напомним, Ана Чери потрясла упругими ягодицами, с трудом втиснувшись в лосины.
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Ана Чери еле удержала упругих "подружек", расстегнув то.
Также Politeka сообщала, что Ана Чери покрутила "кокосами" в пикантных лосинах со стяжками.