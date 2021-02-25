Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе і розповіла про відхід

На фото Омович позує в прозорій сукні і без ліфчика. Красуня доповнила образ стильним золотим прикрасою на шиї, а на бюсті додала цензуру, щоб не світити самим пікантним. Але це не завадило знімку стати дуже відвертим і розбурхуючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вона укладає, заспокоює, підходить навіть для супер-чутливої шкіри, знімає подразнення, почервоніння, сухість. І головне, вирівнює тон обличчя. Маска, яка врятувала мою шкіру від сонця і засмаги", - написала модель під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Смачна принцеса", "буде смачно", "найбільше вражає стільниця з граніту", "красиве кошеня"," Моя ж ти хороша, їсти приготувала"," не манго"," Так, я люблю манго, вони дуже смачні", " багато не буває"

Ми писали, що відома київська модель Олена Омович зважилася на кардинальну зміну іміджу.

Тепер пекуча брюнетка перетворилася в небезпечну блондинку з золотими локонами по пояс. Не відомо, вибрала для нового іміджу дівчина перуку або ж наростила і перефарбувала волосся.

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