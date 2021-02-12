Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, сменила образ и появилась перед камерами в дерзком наряде

Популярная модель с примечательной внешностью каждый день получает несколько сотен неоднозначных отзывов в свою сторону. Так как девушка сделала пластику бюста и ягодиц, а также изменила форму носа, сделала скулы и увеличила губы, она постоянно подвергается грубым отзывам в адрес фото, которые публикует в Инстаграм.

Алена не скрывает тех манипуляций, которые проводила со своим телом – не один раз она рассказывала о пирсинге в интимном месте, о посещениях солярия и косметолога, а также планах на будущее преображение. Также из-за того, что девушка довольно резко реагирует на негатив, количество обсуждений не утихает.

Однако, как видно на снимках, модели есть что показать и чем удивить. В наряде из эко-кожи Алена подчеркнула свои формы излюбленным способом и смогла выгодно акцентировать внимание на стройной фигуре.

Не секрет, что загорелая девушка с пухлыми губами любит выставлять напоказ преимущественно свой бюст даже на съемке. Все дело в том, что бюст Алены был не просто увеличен, а сделан с нулевого до шестого размера, и теперь она не собирается его прятать.

Вот как реагируют под пикантными Алены пользователи:

«Шикарная 👌; какой ангел; Великолепно 😍; превосходная и смелая красотка😭; вид для всех ,ничего не скрыла👍; Клаааассс !!!; Королева уже не та; Роскошно 🔥; Красивый ангел; Алена какой у вас рост / вес?; Красиво ♥ ️; Ты будешь моим ангелом; Вау потрясающе; Красивая женщина; Огонь Пожар 🔥; Красивая; Ты самый красивый ангел, детка!; Ангел 😍 или Демон 🔥 - лучший вид! Спасибо!».

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