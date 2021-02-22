Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе на кухні
На фото красуня позувала в дуже маленькому топі і шортиках. Останнє Омович вирішила зняти, показуючи сідниці, на яких не виявилося трусиків. Олена стояла біля кухонного столу, тримаючи в одній руці манго, а в другій ніж, який притиснула до поверхні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ви любите манго?",- написала красуня під фотографією.
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Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:
"Кращий профіль", " Часто (занадто мабуть) миготіти стала, не купують?", "Допоможіть їй надіти нормально шорти"," смачна принцеса"," буде смачно"," найбільше вражає стільниця з граніту", "красиве кошеня"," Моя ж ти хороша, їсти приготувала"," не манго"," Так, я люблю манго, вони дуже смачні"," багато не буває", " Ооооо так!!!! Смакота", "мені подобаються твої персики".
Ми писали, що відома київська модель Олена Омович показала струнку фігуру в чорному міні.
Олена підкреслила цього разу стрункість своїх ніг за допомогою міні-вбрання, а також акцентувала увагу на зоні декольте, яку прикрасили масивні прикраси.
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