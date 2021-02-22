Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото Квітко позувала в бікіні з леопардовим принтом. Красуня практично не прикрила пишні сідниці, розвернувшись спиною, щоб показати їх в кращому ракурсі. Модель при такій позі примудрилася і блиснути бюстом,, який випирав з крихітного купальника. Анастасія цього разу залишила волосся розпущеним, а проводила фотосесію біля моря на пляжі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Я люблю тебе Анастасія моя любов"," приголомшлива краса", "казковий вигляд", " Ола ... супер красива", "красиве і ідеальне тіло", "у тебе прекрасний горішок, Анастасія"," виглядає так красиво"," ефектний топ", " ти ідеальна дитина?", "Які гарячі сідниці", "Така бомбічна".

Ми писали, що відома модель Анастасія Квітко показала форми в крихітному купальнику.





Так, цього разу в одній з груп вирішили згадати один з найгарячіших образів знаменитості.

У кадрі модель позувала на кріслі. Квітко одягла крихітне бікіні сірого кольору, з якого вивалювався величезний бюст.

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