Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку
На фото Квітко позувала в бікіні з леопардовим принтом. Красуня практично не прикрила пишні сідниці, розвернувшись спиною, щоб показати їх в кращому ракурсі. Модель при такій позі примудрилася і блиснути бюстом,, який випирав з крихітного купальника. Анастасія цього разу залишила волосся розпущеним, а проводила фотосесію біля моря на пляжі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Я люблю тебе Анастасія моя любов"," приголомшлива краса", "казковий вигляд", " Ола ... супер красива", "красиве і ідеальне тіло", "у тебе прекрасний горішок, Анастасія"," виглядає так красиво"," ефектний топ", " ти ідеальна дитина?", "Які гарячі сідниці", "Така бомбічна".
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Ми писали, що відома модель Анастасія Квітко показала форми в крихітному купальнику.
Так, цього разу в одній з груп вирішили згадати один з найгарячіших образів знаменитості.
У кадрі модель позувала на кріслі. Квітко одягла крихітне бікіні сірого кольору, з якого вивалювався величезний бюст.
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