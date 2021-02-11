Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в новом образе

На фото Квитко позирует в куртке, которую расстегнула, и стильных очках. Звезда сидела в автомобиле, показывая большое декольте, из которого прямо выпирал бюст. Девушка волосы оставила распущенными, а смотрела прямо в камеру. Кадр получился довольно провокационным и притягивающим взгляды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как красиво, очень красиво", "Привет, дорогая", "Прекрасная принцесса", "Ты красивая малышка", "Топ-кошка соблазнительная, изумительно красивая женщина", "У тебя слишком много стиля", "Прекрасная шикарная принцесса Анастасия тебя любит", "Тебе нравится вкушать мед на губах", "Люблю эти сочные губы великолепной богини", "Ого! Ницца! Безумно красивая! Горячей! Очень красиво".

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Анастасия надела майку, которую заправила в джинсы с рваными разрезами на бедрах. Причем тонкие лямки с неприличным декольте едва можно назвать приличными – настолько открытым оказался наряд Квитко.

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