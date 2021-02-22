Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе, захопивши фанатів

На фото Бахарі позувала в картатій сукні з великим декольте. Модель не одягала білизну, приковуючи погляди до пишного бюста. Красуня сиділа на дивані, зібравши волосся в хвіст. Гюль біля стегна поклала сумочку, а ще поруч можна побачити шубу, швидше за все зірка прийшла в ресторан. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прийшла сюди за тортом", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мій ангел", "Прекрасно", "виглядає чудово", "обожнюю наряд", "ви дуже красива і чуттєва леді", "така солодка і приємна", "ви дуже красиві, прекрасні, ідеальні", "Твоя краса божевільна", "елегантна і красива", "прекрасна моя любов", "Абсолютно Краса", "Така неймовірно красива, мила", "її очі мають власний словник".

Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі приміряла незвичайний наряд для походу в ресторан.

Відправившись в ресторан, Бахарі вирішила надіти червону сукню з одними мереживами у верхній частині наряду. Причому через її пишного бюста і досить виразних стегон відразу видно всі її переваги.

Нагадаємо, Турецька Кардашьян в ефектних вирізах заворожила красотами

А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян підкреслила свої спокусливі принади зеленим мереживом

Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян прикрила значні форми одними мереживами



