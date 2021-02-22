Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе, захопивши фанатів
На фото Бахарі позувала в картатій сукні з великим декольте. Модель не одягала білизну, приковуючи погляди до пишного бюста. Красуня сиділа на дивані, зібравши волосся в хвіст. Гюль біля стегна поклала сумочку, а ще поруч можна побачити шубу, швидше за все зірка прийшла в ресторан. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Прийшла сюди за тортом", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі приміряла незвичайний наряд для походу в ресторан.
Відправившись в ресторан, Бахарі вирішила надіти червону сукню з одними мереживами у верхній частині наряду. Причому через її пишного бюста і досить виразних стегон відразу видно всі її переваги.
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