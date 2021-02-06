Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото звезда позировала в красном закрытом купальнике, который совсем не скрывал ягодицы. Звезда дополнила образ повязкой на голове, а волосы собрала в хвостик. Девушка стояла у бассейне и развернулась спиной, показывая пышные ягодицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне нужен отпуск", - подписала звезда фотографию.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю это", "Огонь", "Я тоже, Мексика ждет меня в марте", "Возьми меня с собой, пожалуйста!", "Мне тоже нужен один, ты пытаешься улететь", "Ты чертовски здорово выглядишь", "Красивая поза в красном купальнике хорошо смотрится на тебе", "Ты очень красивая", "Ты выглядишь так красиво", "Ты такая красива", "ты взрываешь мой разум ежедневно", "Это любовь. Ваш взгляд, ваш голос, ваши слова. Как только частица тебя. Это может быть все я. Я люблю вас".

Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари сменила образ и показала новую себя.

В черном платье из натуральных тканей и с вырезом на бюсте Бахари выглядела более чем соблазнительно. Красотка не стеснялась демонстрировать грудь, которая прямо выпирал из наряда.

Напомним, турецкая Кардашьян развернулась спиной, маня сочными "булочками"

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