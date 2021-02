Модель Міла Кузнєцова, яка володіє рекордним для України натуральним бюстом, поділилася пікантним Селфі

Ефектна модель з п'ятнадцятим розміром бюста звикла звертати на себе увагу за допомогою своїх форм, якими дуже сильно пишається. 32-річна Міла Кузнєцова вже не раз відзначала, що вона володіє натуральними формами і ніякого силікону немає, на відміну від багатьох прославлених моделей.

На новому Селфі зірка позувала в Білій кофті з неймовірним декольте і яскравим макіяжем з акцентом на губи. Волосся Міла залишила розпущеним, а прикрас вирішила не надягати.

Варто відзначити, зірка також любить показувати справжню себе і мотивувати прихильниць не соромитися свого тіла, незалежно від його розмірів. Тому більшість її кадрів зроблені без фотошопу.

"Така сніжна зима❄ ❄ просто обожнюю! Їду на прям таки екстремально зйомку!❄ 🔥 » - розповіла Міла.

Фанати відразу відповіли:

"Ти така красива, просто неймовірно; You are very Sensual🔥 🔥; красива 😻 що за зйомки? Роскажешь??; Цей макіяж тобі дуже йде ❤️🔥 нереально красиво виглядаєш 😍; Мила, ти виглядаєш приголомшливо. І неймовірно сексуально❤️👏; дуже сніжна; Така лапочка симпатична! ❤️».

Також модель виклала у себе в сторіс фотографію, зроблену явно не один рік тому.

Модель не стала розповідати, коли і де було зроблено фото, проте можна помітити, що на цьому кадрі вона Е зовсім юна. Всі" принади " вже були при моделі, проте сама вона була більш стрункою. Також модель на той період ходила з русявим кольором волосся, а зараз вона - блондинка.

