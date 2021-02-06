Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, устроила смелые танцы у бассейна

На кадрах звезда позировала в леопардовой накидке и купальнике, а образ дополнила очками. Волосы Мила оставила распущенными, а парео решила спустить с плеч, чтобы начать танец бюстом. Кузнецова сразу приковала взгляды всех посетителей отеля, которые были прямо "парализованы" и снимали все на камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии,. но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Круто тебе отдохнуть, дорогая и побольше нам фото давай", "Выглядишь бесподобно. Вот бы мне тоже туда к солнышку", "Класс, тебе идет, красивая и позитивная", " ты и с такой великолепна", "Обожаю волосы! Как всегда красиво", "Да ты что какая мадама, очень красивая фотография", "Что это за прелесть, ну ты как всегда на высоте, класс".

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Мы писали, что известная украинская модель Мила Кузнецова показала, как «изменилась» на отдыхе.

Так, Кузнецова опубликовала фото, на котором позирует под открытым небом в соблазнительной майке. Бежевый наряд с тонкими лямками едва удерживает увесистую грудь красотки. На фото также можно заметить лямки от купальника модели.

Напомним, украинка с 15-м размером бесстыже вывалила гигантский бюст в автобусе, расстегнув куртку

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