Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, устроила смелые танцы у бассейна

На кадрах звезда позировала в леопардовой накидке и купальнике, а образ дополнила очками. Волосы Мила оставила распущенными, а парео решила спустить с плеч, чтобы начать танец бюстом. Кузнецова сразу приковала взгляды всех посетителей отеля, которые были прямо "парализованы" и снимали все на камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии,. но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Круто тебе отдохнуть, дорогая и побольше нам фото давай", "Выглядишь бесподобно. Вот бы мне тоже туда к солнышку", "Класс, тебе идет, красивая и позитивная", " ты и с такой великолепна", "Обожаю волосы! Как всегда красиво", "Да ты что какая мадама, очень красивая фотография", "Что это за прелесть, ну ты как всегда на высоте, класс".

Мы писали, что известная украинская модель Мила Кузнецова показала, как «изменилась» на отдыхе.

Так, Кузнецова опубликовала фото, на котором позирует под открытым небом в соблазнительной майке. Бежевый наряд с тонкими лямками едва удерживает увесистую грудь красотки. На фото также можно заметить лямки от купальника модели.

Напомним, украинка с 15-м размером бесстыже вывалила гигантский бюст в автобусе, расстегнув куртку

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста в экстремальном декольте раскрыла, как хорошо провести вечер

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста в баре вывалила на обозрение все свое "богатство"



