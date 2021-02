Модель Мила Кузнецова, которая обладает рекордным для Украины натуральным бюстом, поделилась пикантным селфи

Эффектная модель с пятнадцатым размером бюста привыкла обращать на себя внимание при помощи своих форм, которыми очень сильно гордится. 32-летняя Мила Кузнецова уже не раз отмечала, что она обладает натуральными формами и никакого силикона нет, в отличие от многих прославленных моделей.

На новом селфи звезда позировала в белой кофте с невероятным декольте и ярким макияжем с акцентом на губы. Волосы Мила оставила распущенными, а украшений решила не надевать.

Стоит отметить, звезда также любит показывать настоящую себя и мотивировать поклонниц не стесняться своего тела, независимо от его размеров. Поэтому большинство ее кадров сделаны без фотошопа.

«Такая снежная зима❄❄ просто обожаю! Еду на прям таки экстремально съёмку!❄🔥» - рассказала Мила.

Фанаты сразу ответили:

«Ты такая красивая, просто невероятно; You are very Sensual🔥🔥; Красивая 😻 что за съёмки? Роскажешь??; Этот макияж тебе очень идёт ❤️🔥 нереально красиво выглядишь 😍; Мила, ты выглядишь потрясающе. И невероятно сексуально❤️👏; Очень снежная; Такая лапочка симпатичная! ❤️».

Также модель выложила у себя в сторис фотографию, сделанную явно не один год назад.

Модель не стала рассказывать, когда и где было сделано фото, однако можно заметить, что на этом кадре она е совсем юная. Все "прелести" уже были при модели, однако сама она была более стройной. Также модель на тот период ходила с русым цветом волос, а сейчас она - блондинка.

