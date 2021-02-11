Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в ресторані
На фото зірка позувала в яскравій жовто-чорній сукні з вирізом на нозі. Бюст красуні стискали ниточки, а білизни на Гюль не виявилося. Бахарі зібрала волосся в хвіст, а образ доповнила сумочкою, позуючи біля сходинок. Як можна помітити, модель була в ресторані, на тлі можна побачити столики і стільці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Загадай бажання", - написав зірка під фото.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що турецька модель Гюль Бахарі блиснула вигинами в нижній білизні.
На одному з останніх знімків в Instagram Гюль позувала в зеленій мереживній білизні. Від образу просто дух перехоплювало.
Модель одягла маленький ліфчик, який підняв бюст, впившись бретельками в шкіру.
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