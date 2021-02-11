Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в ресторані

На фото зірка позувала в яскравій жовто-чорній сукні з вирізом на нозі. Бюст красуні стискали ниточки, а білизни на Гюль не виявилося. Бахарі зібрала волосся в хвіст, а образ доповнила сумочкою, позуючи біля сходинок. Як можна помітити, модель була в ресторані, на тлі можна побачити столики і стільці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Загадай бажання", - написав зірка під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау вражаюче красиво", "Красиво, люблю сукню" ," ти чудово виглядаєш, я люблю твоє плаття, воно красиве", "Абсолютно чудово", "Абсолютно Красива дама", "можна тебе зараз", "що за Краса", "ти дійсно дуже мила", "Моя улюблена завжди", "Прекрасно виглядає ти вау, красиво", " чого ми бажаємо?", "Людина, ти виглядаєш чудово".

Ми писали, що турецька модель Гюль Бахарі блиснула вигинами в нижній білизні.

На одному з останніх знімків в Instagram Гюль позувала в зеленій мереживній білизні. Від образу просто дух перехоплювало.

Модель одягла маленький ліфчик, який підняв бюст, впившись бретельками в шкіру.

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