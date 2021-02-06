Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в спортзале
На фото Бахари позирует в розовых штанах и топе. Гюль развернулась спиной, потянув за обтягивающую ткань, чтобы выделить упругие формы ягодиц. Девушка волосы собрала в хвостик, а смотрела в телефон, пока снимала себя в отражение зеркала. Кадр получился зажигательным и манящим, ведь девушка умеет привлекать внимание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Тебя не было со мной", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Удивительная фигура", "Идеальная фигура любимая", "Красотка в розовом", "Вау, такая горячая красотка", "Абсолютно идеально", "Горячие и сладострастные изгибы", "Такая невероятно красивая и милая", "У вас все есть .. Я спрашиваю, эта форма вам больше подходит?", "Милая и красивая ты", "Отличный ботинок, вау".
Мы писали, что инстадива Гюль Бахари пощекотала нервишки публике страстным образом.
Так, Бахари позировала на фоне фантастического городского пейзажа в красном обтягивающем платье. Модель "обожгла" сумасшедшим вырезом, в очередной раз покорив своими аппетитными прелестями.
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