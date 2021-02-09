Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про бюст

На фото зірка позувала в обтягуючій майці. Тетяна не одягала бюстгальтер, тому можна побачити випирає красу. Котова залишила волосся розпущеним, а обличчя частково обрізала на знімку, зробивши акцент на головному. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У мене є смішна історія про капусту. І до 14 років було все по іншому, не так як на цьому фото. Я дивилася на маму і не розуміла: де мої груди? Чому у неї є, а у мене немає, адже мені теж дуууже-дууже треба! Я загадувала собі її на кожен Новий Рік і День народження, лягала і прокидалася з думкою, що ось - ось вона повинна вже вирости! Це дуже смішно але це саме так.

Особливо моє бажання підігрівалося від перегляду серіалу з Памелою Андерсон"охоронне агентство Валлері Айронс".

Мені здавалося що прекрасніше фігури Памели не існує. І, коли мама купила нам з сестрою перший бюстгальтер з 0 розміром і поролоном, я зрозуміла, що треба діяти, а не чекати, коли самі виростуть!

Я не те що жувала капусту, я натирала їй все, що тільки можна, читала журнали Ліза зі статтями, як збільшити груди, пила риб'ячий жир за порадою бабусь і тд.

І ось в 15 років у мене виростає відразу 3 Розмір! А потім в 17 років, коли я поїхала вчитися в університет у мене вона досягла 5 розміру! Ось так капуста", - написала зірка.



Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Я їла капусту чотири роки, не допомогло", " вогонь-пожежа. Терміново гасіть", "тепер знаю, що загадувати на Новий рік, може і у мене виросте", "а, головне, ніколи не повинна боліти голова", "Це не тільки красиво, але і круто".

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