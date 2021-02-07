Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о желаниях
На фото звезда была в топе, который припустила, и рубашке, которую подвезала на талии. Татьяна стояла у веревки, на которой висела еще одна рубаха. Котова смотрела вниз, а волосы решила собрать в хвостик. Модель дополнила образ стильными большими серьгами, которые красотка часто использует для фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Когда там уже лето и тепло? Хочется раздеваться.
А какая погода в твоём городе?", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"У нас в городе уже весна, Танечка, в легких кофточках ходим", "Калининград-15 ощущается как -30, при нашей влажности((((как же хочется тепла и на море, благо оно у нас рядышком", "Отличная идея", "Надоела зима и холода , хочется тоже быстрее теплышко, лето и отдых", "ну у нас под 16° довольно таки тепло) тоже жду не дождусь начала лета", "Я тоже очень хочу лето, солнце, тепло, море и отдых", "Так и ходи голышом".
Сообщалось, что известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", порадовала ярким образом в мини.
Котова нарядилась в яркую блузу, которую распахнула и посветила бюстом в розовом лифчике. Модель была также в фиолетовой юбочке с бахрамой, которая красиво колыхалась от любого движения бедрами.
Напомним, экс-ВИА Гра Котова в одном полотенце заставила фантазировать
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