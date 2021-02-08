Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя на отдыхе

На фото Котова позирует в полупрозрачной юбке и топе. Звезда сидела на стуле, соблазнительно выгнувшись, а руки подняла вверх, взявшись за распущенные волосы. Татьяна одну ножку согнула, делая кадр еще более пикантным. Кадр получился легким и даже чуть соблазнительным, ведь модель выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочу поднять всем настроение вашей любимой рубрикой интимный директ Котовой", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Цвет очень даже кайф", "Волосы шикарные", "Необыкновенная", "Проходил мимо и влюбился", "Роскошная бестия", "Дикий ангел", "Ты одна такая на свете, чистая слеза, как утрення роса", "Сладкая сударыня".

Мы писали, что бывшая солистка группы ВИА-Гра Татьяна Котова похвасталась идеальным прессом в коротком топе.

На фото Котова позирует в спортивном образе во всем белом. На ней спортивные штаны, идеально обтягивающие формы красотки, свободный белый жилет и коротенький топ. В таком наряде можно хорошо рассмотреть идеальный пресс артистки.

Напомним, экс-ВИА Гра Котова приспустила топик, завлекая сногсшибательной фигуркой

Также Polieka писала, что экс-ВИА Гра Котова в короткой пижаме увлекла соблазнительным видом

А еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Котова в одном полотенце заставила фантазировать



