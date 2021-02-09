Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала о бюсте

На фото звезда позировала в обтягивающей майке. Татьяна не надевала бюстгальтер, поэтому можно увидеть выпирающую красоту. Котова оставила волосы распущенными, а лицо частично обрезала на снимке, сделав акцент на главном. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У меня есть смешная история про капусту. И до 14 лет было всё по другому, не так как на этом фото. Я смотрела на маму и не понимала: где моя грудь? Почему у неё есть, а у меня нет, ведь мне тоже ооочень-оочень надо! Я загадывала себе её на каждый Новый год и День рождения, ложилась и просыпалась с мыслью, что вот - вот она должна уже вырасти! Это очень смешно но это именно так.

Особенно мое желание подогревалось от просмотра сериала с Памелой Андерсон “Охранное агентство Валлери Айронс”.

Мне казалось что прекраснее фигуры Памелы не существует. И, когда мама купила нам с сестрой первый бюстгальтер с 0 размером и поролоном, я поняла, что надо действовать, а не ждать, когда сами вырастут!

Я не то что жевала капусту, я натирала ей все, что только можно, читала журналы Лиза со статьями, как увеличить грудь, пила рыбий жир по совету бабушек и тд.

И вот в 15 лет у меня вырастает сразу 3 размер! А затем в 17 лет, когда я уехала учиться в университет у меня она достигла 5 размера! Вот так капуста", - написала звезда.



Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Я ела капустту четыре года, не помогло", "Огонь-пожар. Срочно тушите", "Теперь знаю,что загадывать на Новый год, может и у меня вырастет", "А, главное, никогда не должна болеть голова", "Это не только красиво, но и круто".

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