Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала, як плаває

На фото зірка позувала в смугастому купальнику. Інна залізла в надувне коло у вигляді пончика, дозволивши себе зняти зверху. На кадрі можна було тільки побачити руки, обличчя і пишний бюст моделі. Горячковська посміхалася і демонструвала свою пишну красу, яка ледве вміщалася в плавзасіб. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили трохи більше 100 лайків і написали коментарі:

"Вау", "о, прикольні фото", "Ну ви просто богиня", "такі великі"

Відомо, що Інна є модель плюс-сайз і стала "Міс Україною 2019". Дівчина також брала участь у програмі "Богиня шопінгу"і" Звана вечеря". Зірка активно веде блог в соціальній мережі Instagram, де постить цікаві і сміливі кадри.

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Інна записала сторіс в Instagram, на яких блиснула пишним бюстом в сміливому декольте. Модель розстебнула блискавку, щоб показати свої обсяги у всій красі. Акценту принадам додала ланцюжок з кулоном.

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