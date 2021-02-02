Известная украинская модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, устроила горячий танец

На кадрах Инна позировала в темном платье и стояла у телевизора. Звезда начала танцев и трясти бюстом. В этот момент показывали Горячковскую на одном из украинских телеканалов, где она в образе горячей цыганки пустилась в пляс. Кадры получились очень интересными и подогрели интерес к модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Снимала видео Инна в Киеве, как можно заметить по геолокации. Горячковская была участницей "Званого ужина", где всех затмила своими формами.

Фанаты посмотрели ролик почти тысячу раз и написали комментарии:

"Ты самая лучшая", "Инна, тебе нужно на "Голос країни", "Инна, ві самая красивая, очаровательная и соблазнительная девушка".

Мы писали, что Украинская модель плюс-сайз 25-летняя Инна Горячковская соблазнила своими огромными формами в декольте.

В этот раз модель решила продемонстрировать вырез в смелом декольте блестящего платья. Большие груди, казалось, сейчас выпрыгнут из декольте.

Напомним, украинка с 15-м размером отбросила стыд, вывалив пышные прелести в прозрачном платье

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