Известная модель Инна Горячковская, которая обладает бюстом 15-го размера, показала себя в эффектном образе

На фото Инна позировала в прозрачном платье с большим декольте. Звезда дополнила образ стильным золотым украшением на шее, на котором можно увидеть кулон. Горячковская смотрела в камеру, а волосы оставила распущенными, взявшись за них рукой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Как можно понять, Горячковская в этом наряде присутствовала на шоу "Званный ужин", в котором звезда решила принять участие. Модель находилась в Киеве, как можно понять по геолокации.

"Званый ужин. Красота. Жизнь. Победитель", - оставила теги Инна под фото.

Фанаты поставили почти 100 лайков и написали пару комментариев:

"Богиня", "Привлекательная".

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Девушка вместе с подружкой втиснулась в лифт, козырнув с близкого ракурса своей необъятной красотой. Инна "упаковала" бюст в топ с тоненькими лямочками, накинув сверху черный пиджак и шубку. Стоит отметить, рядом с такими габаритами подружка, видимо, чувствовала, что ее будто "прищемили".

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