Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала, как плавает
На фото звезда позировала в полосатом купальнике . Инна залезла в надувшой круг в виде пончика, позволив себя снять сверхуу. На кадре можно было только увидеть руки, лицо и пышный бюст модели. Горячковская улыбалась и демонстрировала свою пышную красоту, которая еле вмещалась в плавсредство. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили чуть более 100 лайков и написали комментарии:
"Вау", "О, прикольные фото", "Ну вы просто богиня".
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Известно, что Инна является модель плюс-сайз и стала "Мисс Украиной 2019". Девушка также блала участие в программе "Богиня шопинга" и "Званный ужин". Звезда активно ведет блог в социальной сети Инстаграм, где постит интересные и смелые кадры.
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Инна записала сторис в Инстаграм, на которых блеснула пышным бюстом в смелом декольте. Модель расстегнула молнию, чтобы показать свои объемы во всей красе. Акцента прелестям прибавила цепочка с кулоном.
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