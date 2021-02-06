Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото зірка позувала в червоному закритому купальнику, який зовсім не приховував сідниці. Зірка доповнила образ пов'язкою на голові, а волосся зібрала в хвостик. Дівчина стояла біля басейну і розвернулася спиною, показуючи пишні сідниці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені потрібна відпустка", - підписала зірка фотографію.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю це", "вогонь", "я теж, Мексика чекає мене в березні", " Візьми мене з собою, будь ласка!", "Мені теж потрібен один, ти намагаєшся полетіти", "ти чертовски здорово виглядаєш", "красива поза в червоному купальнику добре виглядає на тобі", "ти дуже красива"," ти виглядаєш так красиво"," ти така красива"," ти підриваєш мій розум щодня", " це любов. Ваш погляд, Ваш голос, ваші слова. Як тільки частинка тебе. Це може бути все я. я люблю вас".

Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі змінила образ і показала нову себе.

У чорній сукні з натуральних тканин і з вирізом на бюсті Бахарі виглядала більш ніж спокусливо. Красуня не соромилася демонструвати груди, яка прямо випирав з наряду.

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