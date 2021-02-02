Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Ким Кардашьян, показала себя, восхищая дерзостью

На фото звезда позировала в платье с открытой спиной, частично состоящего из веревочек. Гюль развернулась спиной, показывая подтянутую пятую точку. Волосы Бахари решила собрать в хвостик, а руками взялась за голову. Красотка стояла на ступеньках и без смущения хвасталась эффектными формами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дерзкая, как барбекю. Но ребенка не вернуть", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Схватили", "Сказочно", "безумно красивая", "Красавица, так летай", "Выглядит великолепно", "Никогда не ходил так по лестнице .... как это?", "Ты замечательная", "Мне нравится твоя спина в темно-синем. Красиво", "Удивительно, я потрясен", "У тебя есть это платье красного цвета?", "Я бы сказал вам, что вы все, но вы этого не цените", "Горячо!".

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Бахари предстала в бело-серебристом купальнике, который совсем не скрывал ее достоинства и довольно удачно их подчеркнул.

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