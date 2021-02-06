Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в спортзалі

На фото Бахарі позує в рожевих штанях і ТОПі. Гюль розвернулася спиною, потягнувши за обтягуючу тканину, щоб виділити пружні форми сідниць. Дівчина волосся зібрала в хвостик, а дивилася в телефон, поки знімала себе в відображення дзеркала. Кадр вийшов запальним і звабливим, адже дівчина вміє привертати увагу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тебе не було зі мною", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дивовижна фігура"," ідеальна фігура улюблена"," красуня в рожевому"," Вау, така гаряча красуня"," Абсолютно ідеально"," гарячі і хтиві вигини"," Така неймовірно красива і мила", " у вас все є .. Я запитую, ця форма вам більше підходить?", "Мила і красива ти","відмінний черевик, вау".

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Так, Бахарі позувала на тлі фантастичного міського пейзажу в червоній обтягуючій сукні. Модель "обпекла" божевільним вирізом, в черговий раз підкоривши своїми апетитними принадами.

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