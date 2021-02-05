Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на відпочинку
На фото красуня показала себе в прозорій накидці і купальнику. Алессандра стояла на березі моря і хвалилася своєю красою. Дівчина на декількох фотографіях показала себе з різних ракурсів, насолоджуючись відпочинком. Знімки вийшли цікавими і навіть трохи пікантними, адже Амбросіо виглядає чарівно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Врятуйте морську королеву!",- написала модель під фото.
Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Ідеально", " ідеальна поза. Досконалість", "Привіт з Чилі", " майстер-богиня!", "У тебе саме добре серце Алессандра, люблю, що ти завжди з посмішкою обіймаєш життя !!", "Знаєш, якби у мене на ганку були такі гойдалки, я б, напевно, ніколи не пішов на роботу", "унікальна, єдина....богиня".
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Струнка Амбросіо в черговий раз довела свою перевагу, здивувавши бездоганною фігурою. Модель була в короткому топі з рукавами-воланами і "смачним" декольте, а також довгій спідниці з рюшами і спокусливим розрізом збоку.
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