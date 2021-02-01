Модель бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио восхитила красотой на новом фото

Как сообщает Politeka.net, бразильская красотка поделилась свежими кадрами на своей странице в Инстаграм.

«За кулисами», - подписала она фото.

39-летняя Амбросио сделала селфи и похвасталась ярким макияжем. Глаза с густо накрашенными ресницами были подведены черными стрелками. А на щеках были густо нанесены румяна. Помада подобрана в тон.

Волосы девушка оставила распущенными, присобрав только пряди у лица.

Пользователи Сети восхищены красотой модели, которая буквально сражает наповал одним взглядом. Однако есть и те, кто нашел к чему придраться.

«Сногсшибательна», «Удивительно, как ты выглядишь все красивее и красивее», «Этот красивенный нос. Безумно красивая», «Нравится, что у нее брови естественные», «Идол», «Просто вау», «Королева", "Идеальная», «Не идут красные щеки!», «Вау, сколько макияжа», «О, Боже мой, какая красивая», «Время над тобой не властно», «Не природная», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Алессандра решила устроить чувственную фотосессию на природе, в очередной раз напомнив поклонникам о своей впечатляющей физической форму.

Напомним, знойная красотка из Victoria’s Secret взбудоражила воображение видом в крошечном купальнике.

Как сообщала Politeka, красотка из "Victoria’s Secret" побаловала роскошными видами в микро-бикини: "Эй, сладкая!".

Также Politeka писала, что бывший ангел Victoria’s Secret в пикантной позе с ножкой кверху показала свое великолепие: "Всегда страстная".