Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе

На фото красотка показала себя в прозрачной накидке и купальнике. Алессандра стояла на берегу моря и хвасталась своей красотой. Девушка на нескольких фотографиях показала себя с разных ракурсов, наслаждаясь отдыхом. Снимки вышли интересными и даже немного пикантными, ведь Амбросио выглядит неотразимо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасите морскую королеву!", - написала модель под фото.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Идеально", "Идеальная поза. Совершенство", "Привет из Чили", "Мастер-богиня!", "У тебя самое доброе сердце Алессандра, люблю, что ты всегда с улыбкой обнимаешь жизнь !!", "Знаешь, если бы у меня на крыльце были такие качели, я бы, наверное, никогда не пошел на работу", "уникальная, единственая....богиня".

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Стройная Амбросио в очередной раз доказала свое превосходство, изумив безупречной фигурой. Модель была в коротком топе с рукавами-воланами и "вкусным" декольте, а также длинной юбке с рюшами и соблазнительным разрезом сбоку.

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