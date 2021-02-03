Українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала відв'язні танці разом зі співачкою Ольгою Поляковою

Як передає Politeka.net, екс-ведуча "Орла і Решки" розмістила в сторіз "Instagram" відео із зіркової вечірки на честь дня народження артистки. Сама вона прийшла потусити в білих штанях і чорному топі з латексними вставками і ланцюгами.

"Боже, хлопці, Куди я потрапила? До Полякової!",- зазначила знаменитість на початку ролика.

Леся Нікітюк показала, як Полякова відривається на танцполі ресторану в мініатюрній червоній сукні леопардової розмальовки з поясом, який підкреслив її струнку фігуру. Виконавиця почала танцювати з мікрофоном в одній руці і келихом шампанського в другій. Ведуча присіла навпочіпки і почала знімати зіркову подругу з пікантного ракурсу, заглянувши навіть під поділ. Полякова при цьому не соромилася камери і з задоволенням крутила п'ятою точкою.

Через кілька секунд Леся Нікітюк з'явилася в кадрі, а співачка з розв'язним виглядом присіла навпочіпки поруч. Красуні намагалися підключити до своїх розваг ще й Машу Єфросиніну, яка скромно танцювала поруч у сірому брючному костюмі.

Раніше в соцмережах з'явилися й інші кадри з вечірки на честь 37-річчя Олі Полякової. Так Маша Єфросиніна розповіла про подарунок, який українські зірки приготували для іменинниці:

"Ви бачите момент, коли Оля Полякова виходить з гримерки в зал, будучи впевненою, що вона буде співати на дні народження у якоїсь іменниниці! Насправді ж в залі зібралися всі її друзі, щоб зробити їй сюрприз і привітати з днем народження!".

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