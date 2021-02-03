Украинская телеведущая Леся Никитюк устроила отвязные танцы вместе с певицей Ольгой Поляковой

Как передает Politeka.net, экс-ведущая "Орла и Решки" разместила в сториз "Инстаграм" видео со звездной вечеринки в честь дня рождения артистки. Сама она пришла потусить в белых штанах и черном топе с латексными вставками и цепями.

"Боже, ребята, куда я попала? К Поляковой!", - отметила знаменитость в начале ролика.

Леся Никитюк показала, как Полякова отрывается на танцполе ресторана в миниатюрном красном платье леопардовой раскраски с поясом, который подчеркнул ее стройную фигуру. Исполнительница принялась отплясывать с микрофоном в одной руке и бокалом шампанского во второй. Ведущая присела на корточки и принялась снимать звездную подругу с пикантного ракурса, заглянув даже под подол. Полякова при этом не стеснялась камеры и с удовольствием вертела пятой точкой.

Спустя несколько секунд Леся Никитюк появилась в кадре, а певица с развязным видом присела на корточки рядом. Красотки пытались подключить к своим развлечениям еще и Машу Ефросинину, которая скромно танцевала рядом в сером брючном костюме.

Ранее в соцсетях появились и другие кадры с вечеринки в честь 37-летия Оли Поляковой. Так Маша Ефросинина рассказала о подарке, который украинские звезды приготовили для именинницы:

"Вы видите момент, когда Оля Полякова выходит из гримерки в зал, будучи уверенной, что она будет петь на дне рождения у некоей именниницы! На самом же деле в зале собрались все ее друзья, чтобы сделать ей сюрприз и поздравить с днем рождения!".

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