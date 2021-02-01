Украинская певица Оля Полякова поразила откровением об источнике своего наслаждения

Оля Полякова в своем Instagram Stories, лежа на кровати, рассказала поклонникам, как получает удовольствие, пишет Politeka.net.

Певица порадовала фанатов новым видео о том, что приносит ей наслаждение. На кадрах томная Оля Полякова лежит на кровати всего лишь в одном белоснежном халатике, ласкавшим ее уставшее тело нежным махровым "прикосновением".

Даже несмотря на столь расслабленную атмосферу, певица не отошла от своего знаменитого звездного образа и надела на голову красивую корону, украшенную множеством камней, а также не стала смывать идеальный макияж. Звезда смотрела в камеру своими раскосыми глазами, подчеркнутыми безупречными "стрелками", восхищая красотой и свежестью лица.

Певица на видео слегка приоткрыла халатик, и фанаты могли оценить ее декольте, а также "разбросанные" по подушке длинные светлые волосы, волнами спускавшиеся вокруг лица Поляковой.

"Фух, я всегда получаю удовольствие от хорошо выполненной работы. А вы кайфуете от своей работы?",- спросила Оля Полякова у поклонников и добавила: "Это, конечно, невероятно".

Видимо "Королева ночи" только что провела одно из своих выступлений, где предстала в знаменитом образе с короной, и получила невероятное удовольствие от того, что смогла показать фанатам в рамках своего шоу.

Напомним, что совсем недавно Оля Полякова похвасталась ярким образом на шоу "Маска", где она была в составе звездного жюри. Певица удивила сменой имиджа, сменив цвет волос на яркий красный оттенок, который она подчеркнула контрастным голубым нарядом. Звезда предстала в оригинальном костюме, подчеркнувшем тонкую талию и бесконечные ножки, а дополнила образ крохотная шляпка и цветные линзы, изменившие карие глаза Поляковой на ярко-голубые.

Напомним, еще один участник раскрыл лицо в шоу «Маска», Данилко схватился за голову: "Я вообще не ожидал!"

Как сообщала Politeka, Полякова показала лицо после уколов ботокса и не сдержала возмущения: "Какое горе!"

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