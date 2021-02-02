Відома українська модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, влаштувала гарячий танець

На кадрах Інна позувала в темній сукні і стояла біля телевізора. Зірка почала танців і трясти бюстом. У цей момент показували Горячковську на одному з українських телеканалів, де вона в образі гарячої циганки пустилася в танок. Кадри вийшли дуже цікавими і підігріли інтерес до моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Знімала відео Інна в Києві, як можна помітити по геолокації. Гарячковська була учасницею "званої вечері", де всіх затьмарила своїми формами.

Фанати подивилися ролик майже тисячу разів і написали коментарі:

"Ти найкраща"," Інна, тобі потрібно на "Голос країни", "Інна, ві найкрасивіша, чарівна і спокуслива дівчина".

Ми писали, що українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячковська спокусила своїми величезними формами в декольте.

Цього разу модель вирішила продемонструвати виріз у сміливому декольте блискучої сукні. Великі груди, здавалося, зараз вистрибнуть з декольте.

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