Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", продемонструвала відомі форми в купальнику
Пишногруда красуня блиснула красою під час відпочинку, повідомляє Politeka.net. Відомо, що Демі довгий час намагалася схуднути, так що батьки боялися за її здоров'я.
Лише прийоми у фахівця допомогли зірці полюбити себе. Зараз Демі популярна модель з 15,7 мільйонами підписників в Instagram.
Шикарна дівчина регулярно балує своїх шанувальників гарячими знімками й активно з ними спілкується.
Цього разу красуня розмістила фото в купальнику з пікантним декольте на зав'язочках.
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Великі груди спокусливо випирали з нього і притягували погляд.
Чорна тканина обтягнула тонку талію, а пікантні вирізи, теж на зав'язочках відкрили види на пишні стегна.
Зірка взялася за вологе волосся, яке розвіяв вітер. Вона невинно опустила очі й відкрила губи.
Користувач мережі написав, що стежить за зіркою давно і бачить, як вона розвивається, і в підсумку зізнався, що йому приємно бачити це.
"Це змушує моє серце битися частіше, ніж можна уявити", - написала Роуз.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, Демі Роуз позувала повністю без одягу, прикривши груди руками.
Увага шанувальників моделі була повністю зосереджена на її шикарних формах, і вони написали багато приємних повідомлень в її сторону.
Нагадаємо, Демі Роуз відкинула збентеження, влаштувавши прогулянку в лаковій сукні без білизни.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз без білизни засвітила свою "солодкість" в обрізаній футболочці.
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз полонила вигинами в прозорій сіточці, надивитися неможливо.