Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", продемонструвала відомі форми в купальнику

Пишногруда красуня блиснула красою під час відпочинку, повідомляє Politeka.net. Відомо, що Демі довгий час намагалася схуднути, так що батьки боялися за її здоров'я.

Лише прийоми у фахівця допомогли зірці полюбити себе. Зараз Демі популярна модель з 15,7 мільйонами підписників в Instagram.

Шикарна дівчина регулярно балує своїх шанувальників гарячими знімками й активно з ними спілкується.

Цього разу красуня розмістила фото в купальнику з пікантним декольте на зав'язочках.

Великі груди спокусливо випирали з нього і притягували погляд.

Чорна тканина обтягнула тонку талію, а пікантні вирізи, теж на зав'язочках відкрили види на пишні стегна.

Зірка взялася за вологе волосся, яке розвіяв вітер. Вона невинно опустила очі й відкрила губи.

Користувач мережі написав, що стежить за зіркою давно і бачить, як вона розвивається, і в підсумку зізнався, що йому приємно бачити це.

"Це змушує моє серце битися частіше, ніж можна уявити", - написала Роуз.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала повністю без одягу, прикривши груди руками.

Увага шанувальників моделі була повністю зосереджена на її шикарних формах, і вони написали багато приємних повідомлень в її сторону.

Нагадаємо, Демі Роуз відкинула збентеження, влаштувавши прогулянку в лаковій сукні без білизни.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз без білизни засвітила свою "солодкість" в обрізаній футболочці.

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз полонила вигинами в прозорій сіточці, надивитися неможливо.