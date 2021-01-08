Известная модель Деми Роуз показала, как развлекается на Ибице

На фото красотка позирует в прозрачном боди, которое совсем не скрыло аппетитные формы девушки. Звезда показалась у экзотического дерева, хвастаясь идеальной фигурой. Деми на втором кадре уже повернулась боком, хвастаясь аппетитным "орешком", который был совсем не прикрыт, благодаря чему снимки получились максимально горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Постоянно развивается, постоянно меняется", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 300 тысяч лайков и написали комментарии:

"Наконец-то что-то стоящее", "Постоянно становиться все больше и больше сознания", "Королева острова", "Ты самая главная роза во всем мире", "Не могли бы вы послать мне приветствие?", "Великолепный, чудесно великолепный орешек", "Какая красивая", "Люблю эту картинку любовь", "Желаю тебе удачи в этом".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз умеет заинтриговать даже кадром из отдыха.

В черном купальнике с кружевными вставками девушка выглядела весьма привлекательно, а ее распущенные локоны удачно завершили пляжный образ без дополнительных деталей.

Напомним, Деми Роуз растопила сердца, показав главные достоинства фигуры в ванной

А еще Politeka писала, что Деми Роуз обтянула свои фантастические объемы прозрачной тканью

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз подчеркнула выпирающие достоинства крошечным золотым бикини



