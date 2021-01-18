Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", продемонстрировала известные формы в купальнике
Пышногрудая красотка блеснула красотой во время отдыха, сообщает Politeka.net. Известно, что Деми долгое время старалась похудеть, так что родители боялись за ее здоровье.
Лишь приемы у специалиста помогли звезде полюбить себя. Сейчас Деми популярная модель с 15,7 миллионами подписчиков в Инстаграм.
Шикарная девушка регулярно балует своих поклонников горячими снимками и активно с ними общается.
В этот раз красотка разместила фото в купальнике с пикантным декольте на завязочках.
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Большая грудь искусительно выпирала из него и притягивала взгляд.
Черная ткань обтянула тонкую талию, а пикантные вырезы, тоже на завязочках приоткрыли виды на пышные бедра.
Звезда взялась за влажные волосы, которые развеял ветер. Она невинно опустила глаза и приоткрыла губы.
Пользователь сети написал, что следит за звездой давно и видит, как она развивается, и в итоге признался, что ему приятно видеть это.
"Это заставляет мое сердце биться чаще, чем можно представить", - написала Роуз.
Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Напомним, Деми Роуз позировала полностью без одежды, прикрыв грудь руками.
Внимание поклонников модели было полностью сосредоточено на ее шикарных формах, и они написали много приятных сообщений в ее сторону.
Напомним, Деми Роуз отбросила смущение, устроив прогулку в лаковом платье без белья.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз без белья засветила свою "сладость" в обрезанной футболочке.
Также Politeka сообщала, что Деми Роуз пленила изгибами в прозрачной сеточке, насмотреться невозможно.