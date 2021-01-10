Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", решила поделиться интригующим кадром с новым образом
Девушка недавно отправилась на отдых в Африку, где провела несколько хороших дней на Сафари и повеселилась с подругами во время поездки. А несколько дней назад Роуз рассказала, что намерена продлить отдых, поэтому она отправилась на Ибицу, где уже успела восхитить новым нарядом.
Как и ранее, Деми не стала прикрывать бюст, а наоборот выставила все напоказ. Девушка надела лишь лаковое платье, которое совсем не скрывало ее достоинства. Как можно заметить на фото, под верхней одеждой Роуз нет белья, что придало ее образу откровенности.
Длинные волосы модель оставила распущенными, однако спрятала их под пальто.
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«Ношу мою новую коллекцию!», - похвасталась под кадрами Деми.
Фанаты отреагировали довольно быстро:
«Все эти виды невероятно шикарные 😻💖✨; Просмотры 🔥🔥 на точку детка; Красиво 😘; Я схожу с ума от нее🙈🙈❤️; великолепно вау 🤤 два шара на закате🤤😍; Я люблю все в тебе; Красиво 😍; они такие огромные; Великолепно 🔥. Лучшее после нарезки хлеба 😍❤️; Mamacita hermosa ❤️❤️❤️ я люблю тебя 😘; Великолепно 📸».
Знаменитость привыкла к комплиментам за годы работы над своими имиджем, поэтому нескромно заявляет: она выглядит лучше, чем многие другие модели. Деми также подчеркивает, что ей не нужны диеты для уверенности в себе и она больше не хочет ограничивать свой режим питания.
В черном купальнике с кружевными вставками девушка выглядела весьма привлекательно, а ее распущенные локоны удачно завершили пляжный образ без дополнительных деталей.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике