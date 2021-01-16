Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", успішно привертає увагу до себе завдяки фігурі

Демі займається моделінгом вже не перший рік, тому звикла розбурхувати шанувальників усіма можливими способами. Кожен раз на відпочинку Роуз влаштовує сонячні фотосесії і показує нові вбрання, які зовсім не приховують її гідності фігури.

На фан-акаунтах часто публікують кращі образи Демі і цей раз не був винятком. Так, дівчина позувала в кофті з великим принтом квітів і для більшої відвертості приспустила ту з плечей.

Відкрита зона декольте з видом на бюст шостого розміру не залишила фанатів байдужими, так як засмагла красуня знає, як привернути увагу одним лише рухом:

"Гаряче вогню 🔥; 💕 розкол Небеса 💕; Дозвольте вашому верху набагато більше; чудовий образ; здається, вам подобається Love Bites; відмінно виглядає, красиві очі; дуже добре; красива картинка; Красиво❤😘; дуже гаряче; тобі не потрібен макіяж, щоб виглядати красиво, я хочу бачити тебе без нього; звідки ця вершина?».

Демі швидко стала популярна, а її фото миттю розлітаються по мережі. Дівчина вже не перший рік займається рекламою білизни і успішно підкорює мережу новими образами.

Нещодавно на фан-акаунті з'явилося незвичне фото Роуз. Цього разу дівчина позувала на фото в новому стилі – чорному топі в горошок з довгим рукавом і зав'язками на бюсті, а також простій білизні на тонких лямках. При цьому акцент був зроблений саме на бюсті, який вигідно підкреслив простий топ.

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