Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", успешно привлекает внимание к себе благодаря фигуре

Деми занимается моделингом уже не первый год, поэтому привыкла будоражить поклонников всеми возможными способами. Каждый раз на отдыхе Роуз устраивает солнечные фотосессии и показывает новые наряды, которые совсем не скрывают ее достоинства фигуры.

На фан-аккаунтах часто публикуют лучшие образы Деми и этот раз не был исключением. Так, девушка позировала в кофте с крупным принтом цветов и для большей откровенности приспустила ту с плеч.

Открытая зона декольте с видом на бюст шестого размера не оставила фанатов равнодушными, так как загорелая красотка знает, как привлечь внимание одним лишь движением:

«Жарче огня 🔥; 💕 Раскол Небеса 💕; Позвольте вашему верху намного больше; Великолепный образ; Кажется, вам нравится Love Bites; Отлично смотрится, красивые глаза; Очень хорошо; Красивая картинка; Красиво ❤😘;Очень горячо; Тебе не нужен макияж, чтобы выглядеть красиво, я хочу видеть тебя без него; Откуда эта вершина?».

Деми быстро стала популярная, а ее фото мигом разлетаются по сети. Девушка уже не первый год занимается рекламой белья и успешно покоряет сеть новыми образами.

Недавно на фан-аккаунте появилось непривычное фото Роуз. В этот раз девушка позировала на фото в новом стиле – черном топе в горошек с длинным рукавом и завязками на бюсте, а также простом белье на тонких лямках. При этом акцент был сделан именно на бюсте, который выгодно подчеркнул простой топ.

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