Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в блискучому образі

На фото Кім позує в блискучій сукні з великим декольте і вирізом на нозі. Лі не одягала білизну, тому пишний бюст прямо випирав з наряду. Дівчина залишила волосся розпущеним, а рукою обійняла своїх "подружок". Кадр вийшов досить розбурхуючим і спокусливим, адже Кім вміє себе показувати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірка отримує безліч компліментів:

""Ти така романтична дівчинка; не могли б ви покласти туди сир? На добраніч; більше, ніж здається на перший погляд; ви дуже чарівна жінка; Декольте захоплює дух, краса жіночого тіла досконало глибока музика; Вау ти така красива; що є?; Вбивство в чорному; так, і вони обидві такі красуні"»

Ми писали, що корейська модель, а також діджей, Кім Лі одягла топік з глибоким декольте.

Кім Лі підспівувала пісню, танцюючи і показуючи всю свою перевагу. Топік ледь утримував бюст від того, щоб той не здався перед глядачем.

Завдяки довжині Топіка, оголився ідеальні прес-форми. Красива хвиля з волосся прикривала одну сторону обличчя, модель посміхалася на одному з кадрів.

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